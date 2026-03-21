MN24 – Infortunio Leao, Sos scongiurato per il Milan: gli esiti degli esami

Infortunio Leao, l’esito degli esami strumentali dopo lo stop in allenamento per il fantasista portoghese: ecco quanto starà ai box

Buone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte offensivo. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, gli accertamenti strumentali effettuati su Rafael Leao, l’ala sinistra lusitana celebre per i suoi scatti brucianti, hanno escluso lesioni all’adduttore destro.

Il fastidio, tornato a farsi sentire ieri dopo un mese di apparente tregua, costringerà comunque il numero dieci a saltare il match odierno contro il Torino guidato da Roberto D’Aversa. Nonostante il forfait con il Diavolo, il fuoriclasse partirà per il Portogallo: il giocatore sosterrà un check con lo staff medico della nazionale per valutare il suo impiego nei prossimi impegni internazionali. I rossoneri sperano di riabbracciarlo al top della condizione dopo la sosta.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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