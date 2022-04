L’esperienza di Giunti come allenatore della Primavera del Milan sembra essere arrivata al capolinea. Si va verso l’addio nelle prossime ore

Come raccolto dalla nostra redazione è sotto osservazione e i dirigenti di via Aldo Rossi stanno valutando se cambiare allenatore per questo finale di stagione (mancano tre partite alla fine del campionato Primavera 1). La squadra milanista è reduce da diversi risultati negativi e in classifica si trova solo due punti sopra dalla zona play-out. Per sostituirlo si pensa ad una soluzione interna