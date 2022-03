MN24 – Buone notizie per Pioli: Ibrahimovic, Giroud e Romagnoli in gruppo

Ibrahimovic, Giroud e Romagnoli hanno svolto l’intero allenamento in gruppo: Pioli li recupera per l’Empoli

Ottime notizie da Milanello per Stefano Pioli. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Alessio Romagnoli hanno svolto l’intero allenamento in gruppo con la squadra.

I tre sono dunque pienamente recuperati per la gara di sabato sera contro l’Empoli: si apre il ballottaggio tra i due centravanti.