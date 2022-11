MN24- Allenamento Milan: venerdì la ripresa

Il campionato è fermo per i Mondiali, i giocatori del Milan non impegnati con le Nazionali si ritroveranno a Milanello per l’allenamento

Il campionato è fermo per i Mondiali, i giocatori del Milan non impegnati con le Nazionali si ritroveranno a Milanello per l’allenamento.

Come raccolto dalla nostra redazione la squadra rossonera è infatti attesa nel Centro sportivo per il pranzo, mentre nel pomeriggio è in programma la prima seduta di lavoro dopo la pausa.