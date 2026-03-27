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MN24 – Allenamento Milan, a Milanello senza i nazionali: Leao ancora in Portogallo, le novità su Gabbia in vista di Napoli

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Published

20 minuti ago

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MN24 – Allenamento Milan, a Milanello senza i nazionali: Leao ancora in Portogallo, le novità sul lavoro di Gabbia. Ecco il programma dei prossimi giorni

Il Milan è tornato al lavoro questa mattina a Milanello, approfittando della sosta per le nazionali per proseguire la preparazione con i giocatori rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri. Una seduta utile per mantenere ritmo e condizione, ma anche per monitorare da vicino la situazione degli infortunati.

Tra i protagonisti del lavoro differenziato c’è Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero, che sta continuando il proprio percorso di recupero dopo l’operazione per ernia inguinale subita a inizio marzo. Anche oggi il classe 1999 ha svolto un allenamento a parte, seguendo un programma personalizzato.

Leao in Portogallo per i controlli

Non era presente invece Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, che è volato in Portogallo per sottoporsi a ulteriori controlli fisici dopo il riacutizzarsi del dolore all’adduttore. Il numero 10 rossonero proseguirà il proprio percorso di recupero lontano da Milanello prima di fare ritorno a Milano la prossima settimana.

La gestione del suo recupero resta quindi sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di riportarlo al meglio della condizione per il finale di stagione.

Lavoro sul campo e programma

Gli altri giocatori disponibili hanno invece lavorato regolarmente sul campo, svolgendo esercitazioni tecniche e tiri in porta, mantenendo alta l’intensità nonostante l’assenza dei nazionali.

Per quanto riguarda il programma, il Milan si allenerà anche nella giornata di domani. Successivamente, lo staff tecnico concederà tre giorni di riposo alla squadra.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 1 aprile nel pomeriggio, quando il gruppo tornerà a lavorare al completo in vista degli impegni decisivi della stagione.

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