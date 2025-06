Mitrovic Milan, non tramonta la pista per il bomber serbo! La trattativa con l’Al-Hilal… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo, e tra i nomi che circolano con maggiore insistenza torna in auge quello di Aleksandar Mitrovic. La pista che porta al centravanti serbo, attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, è ancora viva e concreta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Allegri, che già in passato aveva espresso apprezzamento per le caratteristiche fisiche e realizzative di Mitrovic, lo vede come un profilo ideale per il suo nuovo Milan. La sua capacità di fare reparto, la sua stazza e la sua prolificità sotto porta lo renderebbero un’arma preziosa per il gioco che il tecnico intende impostare, fatto di concretezza e verticalizzazioni. Mitrovic, infatti, ha dimostrato di essere un vero e proprio bomber in diverse leghe europee prima di trasferirsi in Arabia, e la sua esperienza potrebbe essere fondamentale per un Milan che vuole tornare a competere ai massimi livelli.

Nonostante il giocatore sia legato da un contratto importante con il club arabo, il Milan starebbe valutando le possibilità di riportarlo in Europa. Le trattative si preannunciano complesse, ma l’appeal della Serie A e del progetto rossonero potrebbero fare la differenza. L’obiettivo è trovare una formula che possa accontentare tutte le parti, magari un prestito con diritto di riscatto o un acquisto a titolo definitivo ma con una spesa dilazionata. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, è al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione e per regalare ad Allegri il rinforzo desiderato in attacco.