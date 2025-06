Calciomercato Milan, Mitrovic e Retegui sono i nomi in cima alla lista di Tare: cosa sta succedendo nelle ultime ore. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua la sua ricerca di un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud e garantire un elevato numero di gol. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i riflettori di Casa Milan sarebbero ora puntati su due profili ben precisi: Mateo Retegui e Aleksandar Mitrovic. Entrambi attaccanti con caratteristiche diverse, ma accomunati dalla capacità di finalizzare e fare la differenza in area di rigore.

Mateo Retegui, attualmente all’Atalanta, è un nome che circola da tempo nei corridoori di Milanello. L’attaccante italo-argentino ha dimostrato in Serie A le sue qualità, mettendo in mostra un ottimo fiuto del gol e una notevole aggressività in fase offensiva. La sua giovane età (26 anni) e il potenziale di crescita lo rendono un investimento interessante per il futuro, in linea con la politica del club di puntare su giovani talenti. Il Milan potrebbe vedere in lui non solo un finalizzatore, ma anche un attaccante capace di partecipare attivamente alla manovra e pressare i difensori avversari.

Dall’altra parte, Aleksandar Mitrovic rappresenta un profilo di maggiore esperienza e con un curriculum già ricco di gol. L’attaccante serbo, attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha un passato importante in Premier League con il Fulham, dove ha dimostrato di essere un vero e proprio cecchino d’area di rigore. Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, Mitrovic garantirebbe al Milan una soluzione più “tradizionale” per il ruolo di punta centrale, un punto di riferimento capace di capitalizzare i cross e le occasioni create dai compagni. La sua esperienza internazionale potrebbe essere un valore aggiunto.