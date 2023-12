Miranda Milan, la decisione a sorpresa dei dirigenti rossoneri per gennaio! Le ultime sul terzino sinistro del Real Betis

Juan Miranda resta l’obiettivo principale del calciomercato Milan come terzino sinistro. L’esterno spagnolo tuttavia non rappresenta una priorità per i rossoneri, almeno per quanto riguarda la finestra di mercato invernale. A parlare della situazione relativa al giocatore del Real Betis è il giornalista Matteo Moretto su X.

I rossoneri non hanno intenzione di affondare il colpo per gennaio, con la richiesta del Betis che è di circa 3 milioni di euro: Furlani e Moncada preferiscono aspettare febbraio per riprendere i colloqui con l’entourage del calciatore, in modo di portarlo a Milano a parametro zero a giugno.