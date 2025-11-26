Miranda svela alcuni retroscena su Spalletti e il suo periodo all’Inter: dal carattere del tecnico al caso Icardi

Miranda, ex difensore dell’Inter, svela alcuni retroscena sul gruppo nerazzurro e la gestione di Spalletti. Sul caso Icardi invece…

João Miranda, ex difensore centrale dell’Inter, ha condiviso la sua esperienza in nerazzurro con La Gazzetta dello Sport, esprimendo il rammarico di non aver potuto dare di più alla squadra. Il brasiliano è stato un titolare inamovibile con Mancini, De Boer e Pioli, ma il suo status è cambiato radicalmente con l’arrivo di Spalletti. L’accusa di Miranda è netta: l’allenatore è “uno che ha imposto la paura”.

Riconoscendo le indubbie capacità tecniche di Spalletti — definito un “vincente” che ha riportato l’Inter in Champions e ha posto le basi per il futuro — Miranda critica aspramente l’uomo. Lo ha definito il peggior allenatore avuto in Italia sotto il profilo umano, sottolineando come vivesse nel “terrore che qualcuno parlasse male di lui”.

Miranda e Spalletti: “Non Ama Chi Gli Si Mette Contro” e il Caso Icardi

Il rapporto tra Miranda e Spalletti si deteriorò a causa di un diverbio su questioni di campo, un segnale che, per l’ex difensore, il tecnico “non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse”. Dopo quello scontro, nel suo ultimo anno all’Inter, Miranda ha iniziato a giocare in modo discontinuo (“una volta sì e una e un’altra no”), rendendo difficile trovare la condizione ottimale, specialmente dovendo scendere in campo solo nelle partite cruciali. Miranda aggiunge che Spalletti non pensa “totalmente alla squadra” e che, una volta che “ti prende di mira è finita”. Riguardo alla questione Icardi, a cui Spalletti tolse la fascia di capitano nel 2019, Miranda ha liquidato la vicenda come “robe personali” dell’allenatore. Pur riconoscendo le dichiarazioni della moglie Wanda Nara, il difensore ha difeso l’argentino, lodandone la professionalità con i compagni e la capacità realizzativa.