Minoliti: «Contro la Salernitana ci si aspettava una passeggiata del Milan, invece...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel commento scritto dal giornalista Nino Minoliti, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il momento del Milan e le ambizioni scudetto

Nel commento scritto dal giornalista Nino Minoliti, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il momento del Milan e le ambizioni scudetto:

«Le cortine fumogene che Stefano Pioli ha alzato sulle possibilità di scudetto del suo Milan, meritano a nostro avviso un paio di riflessioni. Innanzitutto, è vero quello che sostiene il tecnico emiliano: il Milan in lotta per il tricolore è più un argomento “letterario” (leggi dei giornalisti…) piuttosto che reale, nel senso che è difficile trovare un addetto ai lavori (tecnico o ex giocatore) che punti decisamente sui rossoneri. Ma da qui a dare per sicuro che Pioli – e con lui i giocatori – non ci pensino, ce ne corre. Zlatan Ibrahimovic non perde occasione per tornare sul tema. E ricordiamo anche altri (Brahim Diaz, per esempio) che si erano esposti più o meno apertamente. Che poi il tecnico preferisca mantenere un profilo più prudente, ripetendo che l’obiettivo è quello di fare più punti dell’anno scorso, piuttosto che parlare di titolo, questo fa parte del suo mestiere: Pioli sa di avere una squadra talentuosa ma anche giovane, quindi imprevedibile, e caricarla di aspettative eccessive può risultare controproducente, come insegna la trasferta di Salerno, dove tutti si aspettavano una passeggiata e nella quale invece il Milan s’è salvato per un capello. In definitiva, ognuno interpreta la sua parte. Con un’avvertenza, per tutti: in questo campionato, meglio evitare i pronostici…»