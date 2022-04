Milito: «Inter, vinci oggi e poi vinci lo scudetto. Vuoi che i milanisti…». Le parole dell’ex attaccante dell’Inter

Diego Milito ha parlato a La Gazzetta dello Sport presentando Inter-Milan.

VINCERE – «Io ci sono passato: vincere un trofeo, arrivare in fondo a una competizione, automaticamente avvicina anche gli altri successi».

DERBY – «Il derby ti lascia sempre qualcosa dentro, in positivo o in negativo. Abbiamo visto tutti quello che ha passato l’Inter dopo la sconfitta in febbraio. Sarà così anche stavolta».

INTER TRIPLETE – «Non ho mai creduto alla storia della stanchezza, alle competizioni da privilegiare. Le vittorie danno una carica in più, a me è accaduto questo. Se riesci ad andare in finale, è logico che si acquisisca maggiore fiducia e autostima per lo sprint in campionato».

MOMENTO INTER – «Ora bene. Ha ripreso la marcia, il periodo negativo è alle spalle, la partita con la Juve ha segnato una svolta, le prove successive lo hanno dimostrato».

VOCI SOCIETARIE MILAN – «Se possono distrarre? No, non in questa fase. Ormai sei arrivato a un punto in cui ti stai giocando tutto: vuole che i milanisti si facciano distrarre?».

IBRAHIMOVIC – «È un discorso molto personale, ognuno deve trovare la risposta dentro se stesso. Io dico che lottare contro il tempo è impossibile, è inutile, una battaglia persa».