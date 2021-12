Sergej Milinkovic Savic ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio in classifica. Le sue parole anche su Maurizio Sarri

Cena di Natale della Lazio. Dal palco del St. Regis, ha preso la parola Sergej Milinkovic-Savic.

Ecco le parole riprese dal sito della Lazio: «Voglio bene a mister Sarri, finora non siamo riusciti a fare quello che ci chiede ma troveremo un modo per riportare in campo quello che ci chiede. Non siamo partiti bene ma i risultati arriveranno».