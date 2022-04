Milinkovic, PSG e Manchester United fanno sul serio: pronta la maxi offerta

Calciomercato: il PSG e il Manchester United si preparano a bussare alla porta dei biancocelesti con una maxi offerta per Milinkovic-Savic

Le big d’Europa sono pronte a fare sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, PSG e Manchester United spingono per il Sergente. Francesi e inglesi avrebbero superato quota 60 milioni e sarebbero in procinto di bussare alla porta della Lazio con 70 milioni.

L’asta è aperta e difficilmente riguarderà l’Italia. Le offerta di Inter e Juventus sono basse e propongono ai biancocelesti tantissime rate. Niente da fare quindi, meglio guardare all’estero.