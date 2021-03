Milinkovic, parla l’agente Morabito: «Può lasciare la Lazio»

Milinkovic Savic potrebbe lasciare la Lazio: a dirlo è l’agente ed intermediario di mercato Morabito che ne indica la destinazione

Milinkovic Savic potrebbe lasciare la Lazio: a dirlo è l’agente ed intermediario di mercato Morabito che ne indica la destinazione. Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato del giocatore sulle pagine di Tuttosport. Le sue parole.

L’ESTATE GIUSTA- «Questa può essere l’estate giusta per prenderlo. È il momento gusto per i bianconeri, ma anche per il giocatore della Lazio. Il calcio è fatto di cicli. I 100 milioni che Lotito chiedeva un tempo adesso sono al massimo diventati 50. La Juventus ha bisogno di un centrocampista. Rabiot è nella lista degli obiettivi del Manchester City ma non lascerà la Juventus. Paratici ha già detto “no, grazie” all’amico Begiristain, il ds del City».

SULLO SCUDETTO- «L’Inter è davvero forte e Lukaku sta sorprendendo anche gli inglesi ma la Juventus lotterà fino alla fine».

SU JUVE-LAZIO- «Il cuore dice Lazio ma sono convinto che sarà una partita molto aperta».