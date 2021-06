Milenkovic, la richiesta di Commisso e la risposta del Milan

Rocco Commisso non fa sconti e fissa il prezzo di Milenkovic. Per il difensore serbo il presidente viola chiede una cifra alta

Rocco Commisso non fa sconti e fissa il prezzo di Milenkovic. Per il difensore serbo il presidente viola chiede non meno di 30 milioni di euro. Il contratto del giocatore, però, scade il 30 giugno del 2022.

Il Milan si sta defilando dalla corsa, mentre la Juve proverà l’assalto nei prossimi giorni cercando di abbassare le pretese.