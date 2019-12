Milanello, si torna al lavoro lunedì: ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic?

Milanello, i rossoneri torneranno al lavoro lunedì: con loro ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic? Ecco le ultime

Sono giorni di vacanza per i giocatori del Milan che rientreranno al lavoro a Milanello solo lunedì 30 gennaio per preparare la sfida del prossimo 6 gennaio contro la Sampdoria. Non una vacanza semplice per i rossoneri che nel corso di questi giorni dovranno digerire, oltre ai pasti natalizi, anche la cocente e drammatica sconfitta della scorsa settimana contro l’Atalanta per 5-0-.

Secondo quanto affermato da La Repubblica e ribadito da L’Equipe però lunedì prossimo a Milanello potrebbe anche essere il giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. I dirigenti rossoneri hanno fatto concreti passi avanti per il centravanti svedese e sperano di averlo a disposizione già al rientro dalle vacanze.