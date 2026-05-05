Milanello, ripresa fissata oggi: Allegri punta sull’orgoglio per ripartire dopo il Sassuolo

Milanello, nessun pugno duro dopo il ko di Reggio Emilia: il tecnico chiede unità per blindare l’obiettivo Champions

Dopo il pesante passo falso di domenica scorsa al Mapei Stadium, il Milan è chiamato a voltare pagina immediatamente. Come riportato dal Corriere della Sera, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, la squadra si ritroverà oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti. L’obiettivo è analizzare gli errori commessi contro i neroverdi, ma senza esasperare i toni in un momento così delicato della stagione.

Il tecnico livornese, infatti, ha deciso di non ricorrere al pugno duro, una strategia che storicamente non ha mai pagato con l’attuale spogliatoio rossonero. Allegri preferirà un confronto calmo e costruttivo, puntando tutto sulla reazione d’orgoglio di un gruppo che ha sempre dimostrato di saper uscire dai momenti difficili attraverso la compattezza.

IL MESSAGGIO DI ALLEGRI ALLA SQUADRA — «Rialziamo la testa e restiamo uniti, il destino è ancora nelle nostre mani».

Queste le parole chiare e dirette che l’allenatore ha già iniziato a veicolare dopo la sconfitta in Emilia e che ribadirà oggi sul campo. Con il vantaggio sulle inseguitrici ancora da gestire, il messaggio è inequivocabile: vietato farsi prendere dal panico. Il Milan deve ritrovare la propria identità per chiudere il discorso qualificazione ed evitare che un singolo incidente di percorso rovini quanto di buono costruito finora.