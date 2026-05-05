Milan Atalanta, Jashari delude e va in panchina. Allegri pensa a Ricci in mediana: le ultime

Milan Atalanta, Jashari delude contro il Sassuolo e Allegri pensa di inserire Ricci al suo posto: ecco le ultime in vista del match

Domenica sera le luci di San Siro torneranno ad accendersi per un crocevia fondamentale della stagione rossonera. Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad ospitare l’Atalanta in un match che non ammette passi falsi, specialmente dopo la brutta prestazione di Reggio Emilia. La necessità di blindare il quarto posto impone scelte coraggiose e correttivi immediati a un centrocampo che, nelle ultime uscite, è parso privo di quella lucidità necessaria per gestire i ritmi di gioco contro avversari di alto livello.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, l’undici titolare potrebbe presentare novità sostanziali nel cuore della manovra. La notizia principale riguarda la mediana: con Luka Modric ancora ai box per infortunio, il tecnico livornese sta valutando seriamente un cambio della guardia in cabina di regia. Dopo la prova definita «inguardabile» contro il Sassuolo, le quotazioni di Ardon Jashari sono in forte picchiata, aprendo la strada a un possibile inserimento dal primo minuto per un profilo più affidabile.

Milan Atalanta, Ricci favorito su Jashari: la mossa di Allegri

Il principale candidato a prendere le redini del gioco è Samuele Ricci. Il centrocampista italiano sembra aver convinto Allegri grazie alla sua capacità di dare equilibrio e ordine alla manovra, doti che sono mancate drasticamente nell’ultimo turno di campionato. La sfida contro i bergamaschi richiede una gestione del pallone pulita e una grande attenzione tattica nelle coperture preventive, aspetti in cui Ricci si è dimostrato più solido e costante rispetto al compagno svizzero.

Massimiliano Allegri sa bene che la rincorsa alla Champions League passa dalla capacità di ritrovare solidità nel cuore del campo. La scelta del regista sarà determinante per innescare gli attaccanti e proteggere una difesa che dovrà fare i conti con la fisicità della squadra di Gasperini. In un clima di grande pressione, la freschezza e la visione di gioco di Ricci potrebbero rappresentare la chiave di volta per tornare a correre e scacciare i fantasmi di una classifica che si è fatta pericolosamente corta.