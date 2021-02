Milanello, presenti Massara e Maldini: domani esami per Diaz e Kjaer

Milanello, Massara e Maldini presenti al centro sportivo di Carnago: domani esami medici per Diaz e Simon Kjaer

Sessione pomeridiana di allenamento per il Milan è tornato ad allenarsi dopo il giorno di semi-riposo dato da Pioli. Primo allenamento post-covid per Hakan Calhanoglu che è stato salutato dai dirigenti Maldini e Massara presenti al centro sportivo di Carnago per assistere alla seduta.

Domani gli annunciati nuovi controlli medici per Simon Kjaer e Brahim Diaz, entrambi attualmente out per infortunio.