Archiviata la sconfitta nel derby e dopo il giorno di riposo il Milan si ritrova oggi a Milanello per un allenamento pomeridiano

Archiviata la sconfitta nel derby e dopo il giorno di riposo il Milan si ritrova oggi a Milanello per un allenamento pomeridiano.

Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sly Sport, dopo il pranzo la squadra scenderà in campo per preparare la sfida ai granata. Presenti anche Maldini e Massara.