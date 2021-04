Milanello, il programma di domani: un allenamento al pomeriggio

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista del match di lunedì contro la Lazio: ecco cosa prevede il programma di domani

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista del prossimo match di campionato, in programma lunedì sera contro la Lazio e valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Allenamento in gruppo per Ismael Bennacer, che ha completamente smaltito l’acciacco fisico e sarà a disposizione di Pioli per il match contro i biancocelesti.

Difficile invece la presenza di Ibrahimovic (oggi a parte) e Theo Hernandez. Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 24 aprile, il programma prevede una sola seduta pomeridiana.