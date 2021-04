Milan, continua la preparazione in vista della Lazio: il report di oggi

Il Milan continua l’avvicinamento al fondamentale match di lunedì sera contro la Lazio. Il report dell’allenamento di oggi

Continua la preparazione verso Lazio-Milan: la squadra si è ritrovata sui campi di Milanello alle 11.30.

IL REPORT

La seduta ha visto impegnato il gruppo in una prima fase di attivazione e mobilità. L’allenamento è proseguito con lo svolgimento di esercitazioni tecniche realizzate attraverso diverse stazioni a tema, per poi terminare con una sessione di allunghi ripetuti. Nella giornata di domani è in programma una seduta pomeridiana.