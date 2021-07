Milanello, assenti e presenti al raduno di domani pomeriggio

Milan, giornata di vigilia: domani al via il raduno di Milanello. Assenti e presenti al via di una stagione ricca ed infinita

Milanello, giornata di vigilia: domani al via il raduno. Assenti e presenti in quello che sarà il primo giorno di una stagione ricca ed infinita. Gazzetta dello sport sottolinea così l’evento in programma: “Domani al via la nuova stagione. Ibra subito a Milanello. Raduno fissato al centro sportivo: nel pomeriggio primo allenamento. Assenti Maignan, Rebic, Kessie, Kalulu. Presente Ibra.

NEL DETTAGLIO- Come spiega la rosea, Mike Maignan entrerà a Milanello soltanto il 26 luglio, esattamente come Rebic, mentre resta da stabilire il rientro di Kjaer, oggi in campo contro l’Inghilterra. Tokyo: in Giappone per l’Olimpiade Kessie come fuoriquota con la Costa d’Avorio e Kalulu con la Francia: si aggregheranno una volta concluse (la finale è l’8 agosto), senza vacanze ulteriori. Ibra presente da subito: non sarà pronto per giocare dopo l’intervento al ginocchio sinistro del 18 giugno scorso. Percorso riabilitativo per lui ma anche per Calabria, dopo l’intervento per risolvere un’ernia inguinale di fine maggio scorso. Ed è già recuperato anche Bennacer dopo l’intervento al piede che aveva subito immediatamente dopo la fine del campionato.