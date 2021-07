Milan, raduno e poi il primo test internazionale: c’è la data che apre alla nuova, ricchissima, stagione rossonera con tante novità

Milan, raduno e poi il primo test internazionale: c’è la data che apre alla nuova, ricchissima, stagione rossonera con tante novità. Gazzetta dello sport di questa mattina svela un particolare molto interessante in fase di precampionato.

IL PRIMO TEST- “Non c’è solo la data del raduno, fissata per il prossimo 8 luglio a Milanello- scrive la rosea a pag. 31- ora si sa anche quando i rossoneri giocheranno in amichevole: per il 31 dello stesso mese è già fissato un test internazionale contro il Nizza, in programma all’Allianz Riviera”.