Milanello, allenamento pomeridiano per il Milan: test per Calhanoglu

Milanello, oggi allenamento pomeridiano per il Milan di Stefano Pioli in vista della sfida contro la Roma: test decisivo per Calhanoglu

Dopo la trasferta vittoriosa in casa del Celtic Glasgow, oggi pomeriggio il Milan si ritroverà a Milanello per preparare la sfida di lunedì contro la Roma. Tra gli appuntamenti importanti anche gli ultimi test che sanciranno la presenza nella lista dei convocati per Hakan Calhanoglu, in ripresa dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nei giorni scorsi.

Diversi di dubbi di formazione per Stefano Pioli che dovrebbe riaccogliere Calabria nel ruolo di terzino destro titolare e Ismael Bennacer in mediana al fianco di Kessié. In attacco Rafael Leao e Saelemaekers dovrebbero rispettivamente schierarsi come esterni sinistro e destro dietro a Zlatan Ibrahimovic.