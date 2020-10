Calhanoglu, oggi test decisivo: il turco vuole esserci contro la Roma

Giorno decisivo per Hakan Calhanoglu: il giocatore oggi testerà la caviglia a Milanello, la speranza è averlo almeno in panchina contro la Roma

Oggi sarà il giorno decisivo per Hakan Calhanoglu e il Milan: il giocatore turco sosterrà a Milanello gli ultimi test per comprendere se potrà essere disponibile per il match di lunedì a San Siro contro la Roma.

Nel corso di questa settimana Hakan Calhanoglu ha provato un recupero lampo con terapie e due allenamenti al giorno mattina/pomeriggio, per riassorbire il prima possibile l’infortunio alla caviglia. Nonostante i concreti passi avanti il responso definitivo spetterà al campo dove oggi il numero 10 rossonero sarà sottoposto a nuovi test fisici: la speranza di Stefano Pioli è quella di fare in modo che sia disponibile, magari in panchina, contro la Roma lunedì sera.