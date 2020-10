Infortunio Calhanoglu: quando torna e chi lo sostituirà

Infortunio Calhanoglu: il fantasista turco nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti, difficile rivederlo prima di 10 giorni

Infortunio Calhanoglu: il fantasista turco del Milan ha subito un infortunio alla caviglia che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per i prossimi 10 giorni. In attesa di nuovi accertamenti, il numero 10 rossonero dovrebbe saltare le prossime gare del Milan contro Celtic, Roma e Slavia Praga.

Possibile per Calhanoglu recuperare per la sfida del prossimo uno novembre contro l’Udinese. In attesa di recuperare l’ex Leverkusen, Stefano Pioli dovrebbe puntare nel ruolo di trequartista al giovane talento Brahim Diaz arrivato in prestito dal Real Madrid.