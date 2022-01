Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti in vista del derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, il Milan si ritroverà oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti.

Come riporta Tuttosport gli occhi saranno puntati su Zlatan Ibrahimovic, dopo il problema al tendine d’Achille che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo della sfida contro la Juventus. In casa rossonera, sperano che il loro totem possa recuperare senza problemi per il derby del 5 febbraio.