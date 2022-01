Milanello, domani prevista una giornata di riposo: lunedì la ripresa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’ultimo allenamento della settimana. Domani infatti è previsto un giorno di riposo

Squadra a Milanello per colazione questa mattina prima di scendere negli spogliatoi per l‘allenamento conclusivo della settimana nel weekend di sosta del campionato. Presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il programma per domani prevede un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio.