Milanello, allenamento defaticante oggi. Domani riposo

Milanello, niente riposo per il Milan che oggi si è allenato al centro sportivo di Carnago. Domani parziale riposo

Niente riposo per il Milan che oggi è tornato ad allenarsi a Milanello dopo il deludente pareggio contro il Cagliari. Allenamento defaticante per i rossoneri che domani sosterranno una parziale sessione al fine di non sovraccaricare troppo le gambe per poi riprendere ufficialmente il percorso di avvicinamento al cruciale match contro l’Atalanta a partire da mercoledì.

REPORT – Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera; in campo, invece, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato l’allenamento con una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi, seguiti da alcune esercitazioni sul possesso. Una serie di partitelle su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

Grande delusione a Milanello per il mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions League con un turno di vantaggio, l’appuntamento con la storia è rimandato a domenica nel big match contro l’Atalanta che potrà garantire ai rossoneri non solo l’accesso nell’Europa che conta ma anche il secondo posto in classifica.