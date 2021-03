Milanello, affaticamento muscolare per due titolari: a rischio per l’Udinese. Brutte notizie per Stefano Pioli

MILANELLO – Brutte notizie per Stefano Pioli. Nel corso dell’allenamento odierno Tomori e Calabria hanno risentito di un leggero affaticamento muscolare. Domani mattina verrà presa la decisione finale sui due giocatori, ma la loro presenza in campo contro l’Udinese è fortemente in dubbio.

Dalot e Kalulu potrebbero essere i sostituti qualora i due titolari non dovessero recuperare in tempo per la gara di San Siro.