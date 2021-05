Milan, zero goal subiti non accadeva da settimane: c’è un dato importante, andando ad analizzare le formazioni degli ultimi incontri.

Milan, zero goal subiti non accadeva da settimane: c’è un dato importante, andando ad analizzare le formazioni degli ultimi incontri. 2-o al Verona al Bentegodi, era il 7 di marzo, i rossoneri vincevano grazie alle reti di Krunic e Dalot e soprattutto all’ottima copertura con la linea a 4 formata da Calabria, Tomori, Romagnoli e Dalot. Dopo quella gara, altre 9 partite tra Europa e campionato, tutte con almeno un goal subito, fino a quella di ieri contro il Benevento.

PRIMA DI VERONA- La difesa rossonera quest’anno ha subito un’infinità di goal, un mese prima di Verona, il match contro il Crotone finito 4-0, datato 7 febbraio. Se andiamo ancora indietro del tempo, l’anno solare era cominciato discretamente con le vittorie contro Benevento, Cagliari e Toro senza subire goal.

IL DATO- Come abbiamo detto, 3 gare negli ultimi 3 mesi senza subire goal: Crotone, Verona e Benevento. In tutte e tre le gare mancava Kjaer, mentre giocavano insieme Tomori e Romagnoli. Una coppia che funziona al netto delle problematiche riscontrate singolarmente: Romagnoli è rimasto fuori per un po’ proprio in favore di Tomori, il quale si gioca il riscatto della società a 28 milioni di euro. Kjaer? Vedremo se giocherà lui contro la Juventus.