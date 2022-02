Milan Zaniolo, Mourinho spegne le voci: «Resta almeno fino al 2024»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento del Milan su Nicolò Zaniolo. Mourinho ha commentato così le voci

Sembra essere incerto il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma. Negli ultimi giorni si è parlato di diverse squadre interessate al giocatore, tra cui il Milan. Mourinho ha commentato così.

«Le parole del direttore sono assolutamente normali. È difficile per un direttore sportivo onesto, sincero, che non vende fumo poter dire che un giocatore sarà qui al 100% la prossima stagione. Neanche un giocatore sarebbe felice di sentirlo, perché un giocatore vuole sentirsi libero. Una parola importante è maturità, è importante per il nostro progetto e anche per voi. Noi stiamo dimostrando maturità, nel nostro progetto, nel nostro modo di comunicare. Il modo di approcciare e di appoggiarci dei nostri tifosi ha dimostrato maturità. Da voi ci si aspetta più maturità, serve più maturità. La sua frase è stata estratta da un discorso. È stata presa per fare prime pagine per una settimana. E rispondo già alla prossima domanda, sono contento di questo mercato. Preferisco il mercato di altre squadre? Ovviamente sì. Io sono contento perché il nostro obiettivo è sempre migliorare. Il mio obiettivo è sempre quello di migliorarci e lo sarà sempre finché sarò qui – e solo Dio o i Friedkin lo sanno quando sarà -, quindi finché sarò qui, almeno fino al 2024 Zaniolo resta qui, perché i giocatori forti restano qua».