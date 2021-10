Il Milan ribalta il Verona: Castillejo in lacrime a fine match

Il Milan rimonta il Verona, a fine partita Samu Castillejo si lascia andare in un pianto di sfogo dopo un estate difficile

Un estate difficile, oggi il riscatto. Samu Castillejo ha fatto parlare il campo. Più volte vicino all’addio al Milan, stasera per necessità dettata dagli infortuni è subentarato nel match di san Siro contro il Verona che i rossoneri stavano perdendo 0-2.

Dopo l’1-2 di Giroud che ha riaperto è salito in cattedra lo spagnolo. Non tanto segnando gol (non ne ha fatto nessuno) ma ha prima procurato il rigore poi trasformato da Kessiè per il 2-2, poi un suo cross ha causato l’autogol di Gunter. Al fischio finale che ha sancito la rimonta Castillejo si è lasciato andare in un pianto liberatorio dopo un estate difficile dove è stato più volte vicino a lasciare il club.