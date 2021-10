Inizio da brividi per il Milan a San Siro contro il Verona. Subito sotto di 2 gol. Una statistica che fa riaffiorare un record negativo

Un inizio da dimenticare. Il Milan è sotto all’intervallo del match contro il Verona per 0-2. Un dato che eguaglia un record negativo del 2020.

Era da novembre 2020 che il Milan non subiva due gol nel primo tempo in una partita di Serie A, anche in quel caso fu contro il Verona. Dejavù.