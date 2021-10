Milan Verona, la moviola dei giornali: Prontera insufficiente

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Prontera nel match a San Siro tra Milan e Verona è insufficiente, ecco il motivo

Prova insufficiente. Nell’anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A, il Milan ha battuto a San Siro il Verona 3-2. Durante la partita sono stati asseganti due calci di rigore nella stessa area ma decisamente diversi. Perché quello a favore del Milan è senza dubbi, ma il primo a favore del Verona, che porta sul 2-0 i gialloblù, nonostante la conferma del Var di dubbi ne porta tantissimi.

Per questo motivo secondo la Gazzetta dello Sport, la prestazione dell’arbitro Prontera merita 5: «Sbaglia a dare il rigore al Verona, perchè non è Romagnolia fare fallo su Kalinic ma viceversa. Però è meno colpevole degli uomini che sono al Var, perchè il contrasto tra i due in diretta può davvero trarre in inganno. Peccato, perchè per il resto gestisce bene la gara anche con i cartellini»