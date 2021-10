Infortunio Rebic: le condizioni dell’attaccante in vista del Porto

Ante Rebic è uscito durante il primo tempo di Milan Verona per un problema alla caviglia, le sue condizioni in vista del Porto

Come riporta Tuttosport saranno ore decisive, quelle odierne per capire l’entità della distorsione alla caviglia sinistra subita dal croato al 35′ del primo tempo. L’esterno rossonero, già nel corso della rifinitura aveva subito un colpo alla caviglia che lo aveva costretto ad abbandonare in via precauzionale la parte finale dell’alenamento ma il problema era rientrato tanto da consentirgli di partire titolare. Pioli spera che non sia nulla di grave ma è evidente che la sua presenza contro il Porto è a forte rischio.