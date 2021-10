Giroud si è preso il Milan: il capitolo maledizione della 9 è chiuso

Il Milan ritrova Giroud, che con i suoi gol sta conquistando i tifosi archiviando definitivamente il capitolo della maledizione della 9

Di quella storia sfortunata della 9 rossonera si è chiuso anche l’ultimo capitolo: Olivier Giroud, ha avviato la rimonta del Diavolo in una serata che sembrava ormai compromessa dai guai. La 9 non è più una maglia dannata: nella serata più nera la squadra ha ritrovato la luce, e l’interruttore è stato acceso da Giroud.

Ieri sera è arrivato a quota tre: doppietta all’esordio a San Siro contro il Cagliari, e la rete di ieri al Verona nel ritorno in campionato nello stadio di casa dopo aver superato Covid e lombalgia. Dal 94-95 è il quinto milanista ad aver segnato tre gol nelle prime due gare casalinghe in A: come Bierhoff, Pato, Balotelli e Bacca. Il Milan ha il suo uomo in più.