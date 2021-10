Pioli a Dazn: «Ho visto gli sguardi giusti, ora il Porto»

Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Verona, match valido per l’ottava giornata di campionato. Le sue parole

CARATTERE – «Questa squadra crede in quello che fa e ci mette tutto per finire al meglio le partite. Gli sguardi dei giocatori erano gli sgaurdi giusti. Non sono stupito. Nonostante tante assenze ho tante scelte, anche se dobbiamo migliorare e farci trovare pronti».

VERONA – «Il Verona è stato agressivo, ci ha concesso solo la palla lunga, dovevamo esser più bravi a giocare più dal basso, siamo stati poco dinamici e troppo lontani da Olivier, quando il Verona è calato come è normale che fosse siamo riusciti a fare il nostro gioco».

CASTILLEJO – «Credo che la cosa più bella sia il convolgimento del gruppo, di lavorare tutti isieme. Samu ssta soffrendo un po’ le mie scelte che lo hanno penalizzato, ma è un professionista e con grande professionalisà è sceso in campo oggi».

FINE PRIMO TEMPO – «Ho detto che avevamo la qualità per poterla ribarlare, gli sguardi erano quelli giusti e l’abbiamo fatto».

PROSSIMA PARTITA – «Ora vado a casa e guardo il Porto che tra l’altro ha giocato ieri, non penso alla classifica ma a loro».

REBIC – «Rebic era molto dolente a fine primo tempo, non l’ho ancora visto non so come sta».