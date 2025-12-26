Milan Verona, le probabili formazioni: Allegri e il dubbio in attacco. Leao sarà titolare? Le ultime

Milan Verona, ecco le probabili formazioni delle due squadre. Per Allegri c’è ancora il dubbio in attacco: le ultime

Dopo la delusione in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla ripresa del campionato. Domenica 28 dicembre, all’ora di pranzo, i rossoneri ospiteranno l’Hellas Verona a San Siro. Una sfida insidiosa contro una squadra a caccia di punti salvezza, che Allegri dovrà affrontare con una formazione ancora una volta rimaneggiata. La notizia principale riguarda la difesa: Matteo Gabbia va verso il forfait dopo l’infortunio subito contro il Sassuolo, aggiungendosi alla lunga assenza di Gimenez.

Le scelte di formazione sembrano orientate verso un consolidato 3-5-2. Davanti a Maignan, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Tomori, Pavlovic e il giovane De Winter, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Estupinan. Sulle corsie laterali spazio a Saelemaekers e al talentuoso Bartesaghi, mentre il centrocampo sarà affidato alla qualità e all’esperienza del trio composto da Fofana, Modric e Rabiot, con il francese e il croato chiamati agli straordinari per dare equilibrio alla manovra.

Milan Verona, il rebus dell’attacco: Leao o Nkunku?

Il grande dubbio di Allegri riguarda il reparto offensivo. Nonostante il recupero di Rafael Leao, il portoghese non sembra ancora al top della condizione e potrebbe partire inizialmente dalla panchina. Secondo le ultime indiscrezioni, crescono le quotazioni della coppia formata da Christian Pulisic e Christopher Nkunku, un tandem rapido e tecnico per scardinare la difesa scaligera. Solo la rifinitura di domani scioglierà le riserve, ma la tentazione di non rischiare Leao dal primo minuto è forte.

Dall’altra parte, il Verona di Zanetti recupera Giovane in attacco, pronto a fare coppia con Orban, ma deve fare i conti con l’emergenza sulle fasce per le assenze di Bradaric e Belghali. Per il Milan sarà fondamentale ritrovare i tre punti per chiudere l’anno solare nel migliore dei modi, in attesa che il mercato di gennaio porti ufficialmente in dote Niclas Füllkrug, disponibile però solo dalla trasferta di Cagliari.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic. Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Leao. Allenatore: Allegri.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Fallou, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Valentini; Giovane, Orban. Panchina: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Harroui, Slotsager, Ebosse, Niasse, Yellu, Kastanos, Sarr, Ajayi, Serdar, Mosquera. Allenatore: Zanetti.