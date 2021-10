Milan Verona, Pioli ritrova Ibrahimovic e Krunic: entrambi convocati

Stefano Pioli convoca Zlatan Ibrahimovic e Rade Krunic per il match di questa sera a San Siro tra Milan e Verona

Due recuperi importanti per Milan Verona. Stefano Pioli ritrova nella lista dei convocati Zlatan Ibrahimovic e Rade Krunic per il match di questa sera a San Siro. Per lo svedese l’ultima convocazione risaliva al match con la Lazio del 12 settembre, l’unica della sua stagione. Il bosniaco invece non si vedeva dal 29 agosto, nella gara con il Cagliari.

