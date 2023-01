Milan, Vasquez anticipa il rientro: domani sarà in Italia

Devis Vasquez, annunciato in questi giorni come nuovo portiere del Milan ha deciso di anticipare il proprio ritorno in Italia

Devis Vasquez, annunciato in questi giorni come nuovo portiere del Milan ha deciso di anticipare il proprio ritorno in Italia.

Come riportato da Calciomercato.com ha già risolto tutte le pratiche burocratiche in Colombia e sarà già nel capoluogo lombardo. Il classe ’98 poi sarà a disposizione di mister Stefano Pioli.