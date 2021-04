Milan: una concorrente inglese per Milenkovic: la richiesta della Fiorentina

Il Milan continua a seguire la pista che porta a Nikola Milenkovic, ma dall’Inghilterra c’è una concorrente per il serbo

Il Milan non molla Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è un pallino di Paolo Maldini, che vuole provare a portarlo a Milano nel caso in cui si riuscisse ad abbassare la cifra del riscatto di Tomori. I rossoneri però, non sono l’unica squadra a seguire il classe ’97.

Il The Sun infatti riporta di un interesse da parte del Manchester United per il classe ’97. I Red Devils avrebbero già sondato il terreno con la Fiorentina. La richiesta della viola sarebbe di 38 milioni di sterline.