Milan, un budget preciso per arrivare al difensore centrale, non oltre, sarà dunque complicato imbastire trattative sopra questa cifra.

15 MILIONI- Come riporta Gazzetta di questa mattina, il piano rossonero non cambia, 15 milioni di euro il budget prestabilito, stanziato in precedenza per il rinforzo della difesa, negli ultimi tempi apparso in sofferenza e lontano dalle idee di Pioli, questo al di là del 3-0 subito dal Lille.