Il Milan si prepara per il 2021. Oggi a Milanello i rossoneri hanno effettuato l’ultimo allenamento dell’anno, concludendo il tutto con un brindisi negli spogliatoi.

Presente tutta la dirigenza al completo per festeggiare insieme uno degli anni migliori dell’epoca recente.

Milanello in full force with the #ACMilan management, for the last training session of 2020 šŸ”š

Cheers, Rossoneri. See you next year! šŸ’«šŸ„‚šŸ”“āš« #SempreMilan

@gruppo_a2a pic.twitter.com/cLlC8b5PbQ

ā€” AC Milan (@acmilan) December 31, 2020