Milan Udinese 0-1: rossoneri ko e fischiati

Il Milan ospita l’Udinese nell’undicesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – Il Milan vuole tornare ad una vittoria che manca da due partite. Rossoneri che ospitano l’Udinese. A San Siro passa l’Udinese, merito del rigore trasformato da Pereyra nel secondo tempo. Rossoneri ko e fischiati.

Milan Udinese 0-1: sintesi e moviola

Minuto di silenzio prima del match per onorare le vittime dell’alluvione

1′ Inizia il match

2′ Prova a spingere il Milan – già due situazioni potenzialmente pericolose con lancio dalle retrovie a sorprendere la difesa è mancato il guizzo giusto

4′ Occasione Milan – lancio dalle retrovie per Leao che aggancia e prova il cross tagliato, per centimetri non arriva Jovic, blocca Silvestri

6′ Continua a spingere il Milan con Leao fin qui molto coinvolto

9′ Brivido Milan – contropiede dell’Udinese che lancia Success che va via a Musah, cross al centro respinge male la difesa palla per Pereyra che si divora il gol del vantaggio. Tutto fermo però per fuorigioco

11’Torna a spingere il Milan

15′ Il Milan ha l’iniziativa del gioco ma sta mancando molto il passaggio o la giocata decisiva per far male all’Udinese

20′ Ripartenza Milan con Musah che lancia Calabria, Jovic si coordina per l’ acrobazia ma salva la difesa in angolo

21′ Occasione Krunic – sugli sviluppi di calcio d’angolo il bosniaco è più bravo di tutti e anticipa gli avversari di testa, conclusione fuori

25′ Occasione Calabria – verticalizzazione di Reijnders per il capitano rossonero, che punta la porta, ha il tempo di mirare e calciare, si allunga e salva Silvestri

29′ Rossoneri che con verticalizzazioni, pressing alto e possesso cercano di scardinare la difesa dell’Udinese manca la giocata finale

32′ Occasione Leao – contropiede di Krunic che lancia il portoghese che punta l’area, dribbla un paio di avversari e calcia a giro, conclusione sballata, volveva il calcion d’angolo ma Sacchi concede il fondo

33′ Occasione Musah – recupero alto del Milan palla all’americano che si accentra e calcia, respinge Silvestri

36′ Tiro Samardzic – azione corale dell’Udinese che premia il numero 24 che dribbla e calcia al limite dell’area rossonera, tiro alto

37′ Occasione Florenzi – cross a tagliare di Leao, il terzino si inserisce in area ma in allungo non riesce a avere la freddezza giusta per battere Silvestri

42′ Fase di stallo del match, resiste la parità per ora

44′ Milan che tenta spesso la solita giocata, palla a Leao che o punta la porta o prova il cross in mezzo a tagliare, fin qui entrambe senza successo

45′ +1 ‘ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Pericolosa l’Udinese – calcio d’angolo con la palla che carambola sul secondo palo prova a calciare Pereyra che però è disturbato dall’inserimento di un compagno e calcia alto

47′ Occasione Reijnders – l’olandese sprinta verso Silvestri contendendo il pallone alla difesa, solo davanti al portiere prova a batterlo con un pallonetto, tiro impreciso

51′ Contropiede del Milan vanificato da un errore di Okafor che sbaglia nel servire Reijnders

52′ Pericolosa l’Udinese in area rossonera, salva Florenzi in angolo

55′ Spingono i rossoneri a caccia del gol

60′ Calcio di rigore per l’Udinese – Ebosele viene steso in area di rigore rossonera da Adli, Sacchi ci pensa un attimo poi assegna il rigore, decisione confermata dal Var

62′ Gol Pereyra – l’attaccante dell’Udinese sblocca il match dal dischetto

63′ Spinge ora l’Udinese sull’onda dell’entusiasmo

66′ Prova a reagire il Milan ma la squadra rossonera sembra nervosa e poco lucida

68′ Occasione Success – calcio d’angolo su cui svetta il numero 7, gran parata di Maignan che salva il Milan

75′ L’ Udinese priva a colpire il Milan sbilanciato in attacco, dal canto loro i rossoneri attaccano ma non trovano varchi

78′ Occasione Leao – Thiaw verticalizza per il portoghese che salta l’avversario e punta la porta, tiro a giro chiuso in maniera provvidenziale dalla difesa, poteva però servire Loftus tutto solo

83′ Pericoloso Thauvin – l’attaccante dell’Udinese riceve palla in area di rigore rossonera, prova la conclusione ma viene murato da Tomori

85′ Il Milan a caccia del pari

90′ Occasione Milan – cross di Leao, spizza di testa Giorud, miracolo di Silvestri a negargli il gol

91′ Occasione Florenzi – situazione sospetta in area di rigore dell’Udinese con il Milan che chiede un fallo di mano, sulla respinta arriva il terzino che calcia al volo, Silvestri devia in angolo

92′ Occasione Florenzi- tiro al volo del terzino con Silvestri che vola e devia in angolo

97′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan- PAGELLE

Leao

Milan Udinese 0-1: risultato e tabellino

Marcatori: 62′ Pereyra

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah (81′ Romero), Krunic (46′ Adli), Reijnders (66′ Loftus), Leao; Giroud, Jovic (46′ Okafor). All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Pobega, Jimenez, Simic, Bartesaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy (84′ Ferreira), Samardzic (77’Thauvin) , Walace, Payero (71′ Lovric), Zemura (83′ Kamara); Pereyra; Success (83′ Lucca). All. Cioffi. A disp. Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Camara, Pafundi.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: 17′ Krunic; 54′ Perez; 55′ Kabasele