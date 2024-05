Nuovo allenatore Milan, QUEL profilo è in pole! Contatti proficui, cosa sta succedendo

Nuovo allenatore Milan, il profilo di Paulo Fonseca sta scalando rapidamente le gerarchie: un aspetto lo favorisce

In casa Milan continua la ricerca del sostituto di Stefano Pioli, destinato all’addio al termine della stagione. Come riferito da TMW negli ultimi giorni sono in netto rialzo le quotazioni di Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille.

Il tecnico portoghese ex Roma è agevolata dalla scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno: di fatto Fonseca non ha alcun vincolo e sarebbe così libero di firmare con i rossoneri. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere le riserve.