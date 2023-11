Moviola Milan Udinese: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Udinese: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’undicesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Udinese, nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022/23. Dirige l’incontro Sacchi, con la coppia De Meo-Capaldo, suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Monaldi, al VAR Abbattista con Dionisi suo assistente. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN UDINESE LIVE

1′ Inizia il match

1′ Protesta il Milan – Reijnders lamenta una spinta in una situazione in cui sarebbe stato lanciato solo verso la porta, per Sacchi non c’è nulla, il Var conferma dopo un rapido check

17′ Ammonito Krunic – il centrocampista del Milan per contenere la ripartenza dell’Udinese interviene in ritardo in scivolata

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

54′ Ammonito Perez – il giocatore dell’Udinese ferma in maniera irregolare Leao

55′ Ammonito Kambasele- il giocatore dell’Udinese sbraccia in maniera irregolare sul Leao