Milan-Udinese LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Milan-Udinese live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della venticinquesima gara di Serie A

I rossoneri impegnati nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio mercoledì 3 marzo alle ore 20:45. Un match importante per il Diavolo, che ha il compito di dare continuità alla vittoria di Roma per provare a rimanere vicini all’Inter prima. L’obiettivo degli uomini di Pioli è quello di strappare un pass per la Champions League, ma è solamente inseguendo palcoscenici ancora più ambiziosi che questo Milan può togliersi delle concrete soddisfazioni. Milan-Udinese live: gli uomini di Gotti sono reduci da un’importantissima vittoria contro la Fiorentina e occupano attualmente la dodicesima posizione in classifica con 28 punti.

Milan-Udinese, cronaca testuale

Milan-Udinese, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; R. Leao. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Dalot, Tomori, Gabbia, Meite, Krunic, Saelemaekers, Hauge. All.: Pioli. UDINESE (3-5-1-1) – Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Nestorovski, Pereyra. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Samir, Puwejan, Okaka, Larsen, Jayden, Micin, Llorente, De Maio. All.: Gotti.

MILAN – Torna a infoltirsi l’infermeria rossonera, che costringerà mister Pioli a rinunciare a Mandzukic, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic. In difesa non ci saranno dal primo minuto Tomori e Calabria, vittime di affaticamenti muscolari. Al loro posto Romagnoli e Kalulu. Kjaer e Theo Hernandez completeranno il reparto. In mediana spazio ancora alla coppia Kessie-Tonali, mentre davanti, alle spalle di Leao, agiranno Castillejo, Brahim Diaz e Rebic.

UDINESE – 3-5-1-1 per gli uomini di Gotti. In difesa, alle protezione di Musso, ci saranno Becao, Nuytinck e Bonifazi. Ali di centrocampo Larsen e Zeegelaar, mentre nel cuore della mediana vedremo De Paul, Arslan e Walace. Davanti Pereyra agirà a supporto di Llorente.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; R. Leao. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Dalot, Tomori, Gabbia, Meite, Krunic, Saelemaekers, Hauge. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-1-1) – Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Llorente. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, De Maio, Ouwejan, Molina, Walace, Makengo, Okaka, Deulofeu, Braaf, Forestieri. All.: Gotti.

Milan-Udinese live, i precedenti con Massa

Arbitro Milan-Udinese: l’AIA ha designato Davide Massa come arbitro del match valevole la sesta giornata di ritorno in programma mercoledì sera a San Siro. A coadiuvare il fischietto di Imperia ci saranno Meli e Alassio, quarto uomo Fourneau, al VAR Banti e Mondin. Sono 12 i precedenti di Massa con il Milan: 5 successi rossoneri, 4 pareggi e 3 sconfitte. Leggermente più negative il bilancio del fischietto di Imperia con l’Udinese: 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte nei 17 precedenti con i friulani.

Milan-Udinese, i precedenti

Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Udinese, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Rossoneri e bianconeri si sono affrontati 45 volte a San Siro: 25 a cinque i successi per i padroni di casa (15 i pareggi). Una sola vittoria per l’Udinese nelle ultime 13 sfide al Meazza contro il Milan in Serie A (1-0 firmato Stipe Perica nel settembre 2016): 8 successi rossoneri e 4 pareggi completano il parziale. Il risultato più frequente tra le due compagini, in Serie A, è lo 0-0: è capitato per ben 14 partite, nonostante l’ultima volta risalga al maggio 2011, con Allegri e Guidolin sulle due panchine.