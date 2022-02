Milan Udinese, Cioffi: «La speranza di vincerla era inferiore alla volontà di non perdere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di mister Cioffi, nel post Milan Udinese, ai microfoni di Udinese Tv:

«Faccio i complimenti a tutti i ragazzi per l’atteggiamento e la mentalità. I risultati aiutano a continuare in questa direzione. Ce lo diciamo da sempre, l’atteggiamento deve essere quello di una squadra che non molla mai. Fino a quando l’arbitro non fischia si può riagguantare il risultato. La speranza di vincerla era inferiore alla volontà di non perdere. Un pareggio a San Siro da morale e forza. I cambi hanno dato le risposte che mi aspettavo.

Quando sbagli capire cosa hai sbagliato per non ripetere l’errore è importante. Gare contro Lazio e Milan sono state di risposta alla partita precedente. Abbiamo mantenuto il nostro equilibrio e la nostra identità».